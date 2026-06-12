300 Kilo Lebensmittel vergammelt: Polizei zieht zwei Laster derselben Firma aus Verkehr

Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) - Das erlebt die Polizei in Brandenburg wohl auch nicht alle Tage: Die Beamten mussten am Dienstag gleich zwei Transporter derselben Berliner Firma aus dem Verkehr ziehen.

Der defekte Kühltransporter ist den Beamten bei einer Kontrolle aufgefallen. (Symbolfoto) © Julien Becker/dpa

Alles begann, als den Mitarbeitern einer Sonderüberwachungsgruppe für den gewerblichen Güterverkehr bei einer Verkehrskontrolle nahe Neuruppin ein Kühllaster auffiel.

Den Kleintransporter hielten sie gegen 10 Uhr auf der Landesstraße 167 auf Höhe der Justizvollzugsanstalt Wulkow zur Überprüfung an. Dabei bemerkten sie, dass sich die Kühlanlage verdächtig still anhörte.

Auch beim Öffnen der Ladetüren kam ihnen keine kühle Luft entgegen, obwohl einige Lebensmittel laut Ladepapieren gekühlt oder sogar tiefgekühlt befördert werden mussten.

Hinzugerufene Mitarbeiter des Amtes für Verbraucherschutz und Landwirtschaft kontrollierten daraufhin die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs und stellten fest, dass die Kühlkette eindeutig unterbrochen wurde.

Das (vorläufige) Ende vom Lied: Die Einsatzkräfte mussten rund 300 Kilogramm Lebensmittel sicherstellen. Die beanstandete Ware sollte aussortiert und auf ein anderes Fahrzeug verladen werden.