Polizei-Großeinsatz in Montabaur: Mann tötet seinen Vater, dessen Ehefrau und deren Kind

Montabaur - Bei einer Gewalttat in Montabaur ( Rheinland-Pfalz ) sind nach Angaben der Polizei am heutigen Donnerstag drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind.

Gegen Mittag kam es im rheinland-pfälzischen Montabaur schließlich unter Mitwirkung eines SEKs zum Zugriff. © Sascha Ditscher/dpa

Laut einem Polizeisprecher entdeckten die Einsatzkräfte außerdem den verschanzten Täter schwer verletzt, nachdem sie das Gebäude betreten hatten.



Schon seit den frühen Morgenstunden war die Polizei in dem Wohngebiet in Montabaur im Großeinsatz. Grund dafür war nach Angaben der Polizei ein Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befände.

Mittlerweile ist der Staatsanwaltschaft zufolge klar, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen handelt, der seinen 68 Jahre alten Vater sowie dessen 39-jährige Ehefrau und deren dreijährigen gemeinsamen Sohn getötet haben soll.

Gegen den dringend Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hintergrund der Tat dürften nach bisherigen Erkenntnissen familiäre Streitigkeiten gewesen sein. Täter und Opfer lebten demnach alle im selben Anwesen.