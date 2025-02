Polizeieinsätze in Plauen: Mehrere Verletzte

Plauen - In Plauen kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Gewaltverbrechen.

Gefährliche Körperverletzung in Plauen: Nachdem zwei junge Männer einen Streit schlichten wollten, wurden sie mit einem Messer und Reizgas verletzt. (Symbolbild). © Härtelpress

Am gestrigen Freitagnachmittag gegen 14.05 Uhr wollten ein 23- und ein 27-jähriger Syrer einen Streit an einem Stehcafé in der Nähe des Postplatzes schlichten.

Dabei zog ein noch unbekannter Täter ein Messer und verletzte den 23-Jährigen im Gesicht. Dem 27-Jährigen sprühte der Kriminelle Reizgas ins Gesicht.

Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die beiden jungen Männer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: