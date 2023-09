Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Thale: Zeuge meldet Mann mit Waffe!

Quedlinburg/Thale - Am Donnerstagabend verursachte ein 18-Jähriger einen Einsatz der Landespolizei am Hauptbahnhof Thale ( Landkreis Harz ).

Die Waffe war glücklicherweise nicht geladen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den jungen Mann dabei, wie er am Bahnhof in Quedlinburg mit einer Waffe herumhantierte. Als er sich in die Regionalbahn Richtung Thale begab, verständigte der Beobachter die Landespolizei.

Diese informierte die Polizeiinspektion Magdeburg, welche sich mit drei Streifen auf den Weg zum Hauptbahnhof in Thale machte.

Nach Einfahrt des Zuges wurde der Verdächtige gestellt. Wie die Polizei mitteilte, trug er die Gasdruck-Schreckschusswaffe griffbereit und sichtbar an seinem Hosenbund.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass diese jedoch nicht geladen war, da er keinen hierfür erforderlichen Waffenschein vorweisen konnte. Die Beamten beschlagnahmten die Pistole und weitere gefährliche Gegenstände.