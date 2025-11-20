Polizeieinsatz an Gesamtschule: Schülerin soll Zehnjährigen mit Messer bedroht haben

Wuppertal - An der Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule in Wuppertal-Elberfeld ist es am Donnerstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und durchsuchte das Schulgebäude. © Matthi Rosenkranz

Hintergrund dazu ist die mutmaßliche Bedrohung eines Zehnjährigen durch eine 16-jährige Schülerin.

Die Jugendliche hatte sich dem Kind laut Polizei "im unmittelbaren schulischen Umfeld" genähert und dabei nach bisherigen Ermittlungen einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten.

Was der Auslöser für die Aktion war, ist noch nicht abschließend geklärt. Ersten Ermittlungen zufolge soll es zuvor allerdings Streitigkeiten unter mehreren Jugendlichen gegeben haben.

Die 16-Jährige konnte durch die Beamten noch vor Ort angetroffen werden. Sie muss sich nun einer Strafanzeige stellen und erhielt eine sogenannte Gefährderansprache.