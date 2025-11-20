 5.348

Polizeieinsatz nach Schüssen in Niedersachsen: Einwohner sollen in ihren Häusern bleiben

Im niedersächsischen Lindhorst findet ein SEK-Einsatz statt. Die Polizei warnt die Bevölkerung davor, ihre Wohnungen zu verlassen.

Von Anna Eube

Lindhorst - Die Polizei warnt die Bevölkerung in Lindhorst in Niedersachsen davor, ihre Häuser zu verlassen.

In Lindhorst findet ein großer Polizeieinsatz statt.
© NEWS5 / Sebastian Peters

Es laufe ein Polizeieinsatz, hieß es in einer Mitteilung der Beamten. In der Gemeinde westlich von Hannover seien Schüsse gefallen, verletzt worden sei niemand, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mit.

Demnach ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz.


Die Anwohner würden dringend gebeten, in ihren Wohnungen und Häusern zu bleiben und sich nicht außerhalb von Gebäuden aufzuhalten. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

