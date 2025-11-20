Rechte Gewalt in Brandenburg: Fast 700 Straftaten in drei Monaten

Potsdam - Die Zahl rechtsextrem motivierter Straftaten in Brandenburg steigt weiter. Ein aktueller Polizeibericht ist alarmierend.

Alarmierende Zahlen rechtsextremer Gewalt in Brandenburg. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Brandenburgs Polizei hat von Juli bis September 694 rechtsextremistisch motivierte Straftaten registriert. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor.

Der Großteil der Fälle betrifft Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung.

24 Delikte waren körperliche Angriffe: So wurde in Eisenhüttenstadt im September eine Frau am Hals gewürgt und rassistisch beleidigt, teilte das Ministerium mit.

Auch Schläge und Tritte gegen Menschen mit Migrationshintergrund wurden dokumentiert.

Im gesamten vergangenen Jahr wurden in Brandenburg 3626 Straftaten dem rechten Spektrum zugeordnet – ein Anstieg von 46,5 Prozent im Vergleich zu 2023.