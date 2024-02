01.02.2024 11:38 Polizeieinsatz an Schule: Verdächtige Jugendliche festgenommen!

An einer Schule in Karlsruhe kam es am Donnerstagmorgen zu einem Großaufgebot der Polizei. Zeugen meldeten eine bewaffnete Person.

Von Johanna Baumann

Karlsruhe - An der Carl-Hofer-Schule in Karlsruhe kam es am Donnerstagmorgen zu einem Großaufgebot der Polizei. Die Polizei sperrte das Gebiet ab. © ER24 / EinsatzReport24 Die Einsatzkräfte rückten gegen 9.30 Uhr in die Adlerstraße aus. Zeugen hatten eine auffällige Person gemeldet, die eine mutmaßliche Schusswaffe dabei gehabt haben soll. Kurz darauf begann die Fahndung nach der unbekannten Frau. Die Bundespolizei konnte die 18-Jährige am Hauptbahnhof identifiziert und schließlich festnehmen. Sie trug eine Spielzeugpistole bei sich. Die Polizei war im Großaufgebot vor Ort. © ER24 / EinsatzReport24 Die Polizei konnte am Vormittag Entwarnung geben. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit.

Titelfoto: ER24 / EinsatzReport24