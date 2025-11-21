Schwestern (†16, †19) sterben im Auto: Neue Erkenntnisse zum Unfallfahrer
Von Frederick Mersi
Wildflecken - Nach dem Unfalltod von zwei Schwestern bei einem Frontalzusammenstoß in Unterfranken haben Ermittler das Blut des Unfallfahrers untersuchen lassen.
Darin seien weder Alkohol noch Hinweise auf Medikamente oder Drogen gefunden worden, teilte die Polizei mit.
Die Suche nach der Ursache für den Frontalzusammenstoß bei Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) gehe für Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Helfen soll dabei auch das Gutachten eines Experten.
Nach dem Unfall am 9. November hatte die Polizei Ermittlungen gegen den 50-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.
Er war nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Wagen nach links von der Straße abgekommen, hatte eine Leitplanke touchiert und war schließlich mit dem entgegenkommenden Auto der beiden zusammengekracht.
Die 16 und 19 Jahre alten Schwestern aus der Region starben noch an der Unfallstelle. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.
