Vater flüchtet mit Kind (6) über A72: BMW-Fahrer nach Verfolgungsjagd in U-Haft
Hartmannsdorf - Ein 42-jähriger BMW-Fahrer lieferte sich am Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über die A72. Mit im Auto war auch sein sechsjähriges Kind. Seit Donnerstagnachmittag sitzt der 42-Jährige deswegen in Untersuchungshaft.
Nach seiner missglückten Flucht vor der Polizei am Mittwochnachmittag wurde der 42-jährige Vater am Donnerstag auf Antrag der Chemnitzer Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.
"Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 42-Jährigen und setzte diesen in Vollzug", teilte die Polizei am Freitag mit.
Er wird sich nun wegen Entziehung Minderjähriger in Tateinheit mit Geiselnahme, verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.
Was war im Vorfeld geschehen? Am Mittwochmorgen soll sich der 42-Jährige in Hartmannsdorf widerrechtlich Zutritt in die Wohnung seiner ehemaligen Lebenspartnerin und der zwei gemeinsamen Kinder verschafft haben, wie die Polizei mitteilte.
Nach einem lautstarken Streit griff sich der Mann das sechsjährige Kind und verließ mit ihm die Wohnung. Die in der Zwischenzeit gerufene Polizei sah den 42-Jährigen noch mit dem Kind in seinem BMW verschwinden. Er flüchtete in Richtung Penig.
Kind unverletzt an Mutter übergeben
Die Einsatzkräfte folgten dem Auto und forderten weitere Unterstützung an. Die Verfolgungsjagd führte auf die A72 in Richtung Leipzig, wo der Flüchtige mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr.
Dank der Unterstützung eines Hubschraubers der Bundespolizeidirektion Pirna konnte der Fluchtwagen aus der Luft im Blick behalten werden, während am Boden mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeidirektionen Chemnitz und Leipzig Anschluss an den BMW hielten.
An der Anschlussstelle Rötha entschied der Vater offenbar, wieder in Richtung Chemnitz zu fahren und wendete im Bereich einer Baustelle und fuhr auf der Autobahn wieder zurück.
In der Zwischenzeit wurden auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen in den Einsatz eingebunden, da die Absichten des Mannes weiterhin unklar waren.
42-Jähriger nach Verfolgungsjagd in U-Haft
Im Bereich der Anschlussstelle Hartmannsdorf konnten mehrere Polizisten den BMW schließlich gegen 12 Uhr stoppen.
Dabei versuchte der 42-Jährige noch einmal zu flüchten. Er rammte beim Rückwärtsfahren einen Streifenwagen und gab schließlich auf. Die Einsatzkräfte holten sofort das Kind aus dem Auto und nahmen den Fahrer vorläufig fest.
Das Kind konnte nach einer kurzen medizinischen Untersuchung unverletzt an die Mutter übergeben werden. Der ukrainische Fahrer wurde in der Zwischenzeit auf ein Polizeirevier verbracht.
Erstmeldung: 20. November 2025, 15.44 Uhr; letzte Aktualisierung: 21. November, 15.40 Uhr
