Vater flüchtet mit Kind (6) über A72: BMW-Fahrer nach Verfolgungsjagd in U-Haft

Hartmannsdorf - Ein 42-jähriger BMW-Fahrer lieferte sich am Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über die A72. Mit im Auto war auch sein sechsjähriges Kind. Seit Donnerstagnachmittag sitzt der 42-Jährige deswegen in Untersuchungshaft.

Der 42-jährige Vater muss sich nun wegen Entziehung Minderjähriger in Tateinheit mit Geiselnahme, verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. © Jan Härtel/Chempic

Nach seiner missglückten Flucht vor der Polizei am Mittwochnachmittag wurde der 42-jährige Vater am Donnerstag auf Antrag der Chemnitzer Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

"Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 42-Jährigen und setzte diesen in Vollzug", teilte die Polizei am Freitag mit.

Er wird sich nun wegen Entziehung Minderjähriger in Tateinheit mit Geiselnahme, verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Was war im Vorfeld geschehen? Am Mittwochmorgen soll sich der 42-Jährige in Hartmannsdorf widerrechtlich Zutritt in die Wohnung seiner ehemaligen Lebenspartnerin und der zwei gemeinsamen Kinder verschafft haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach einem lautstarken Streit griff sich der Mann das sechsjährige Kind und verließ mit ihm die Wohnung. Die in der Zwischenzeit gerufene Polizei sah den 42-Jährigen noch mit dem Kind in seinem BMW verschwinden. Er flüchtete in Richtung Penig.