22.09.2023 13:49 Polizeieinsatz in Eisenach: Mann mit Pistole setzt Notruf wegen Gewalttat ab

In Eisenach hat ein Mann mit einer Schreckschusspistole am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. In der Folge wurde er in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Eisenach - In Eisenach hat ein Mann am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. In der Folge wurde er in ein Fachkrankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben stellte sich heraus, dass offenbar der Anrufer selbst eine Schreckschusspistole in Richtung eines leeren Innenhofs eines Mehrfamilienhauses einsetzte. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es in der Straße "Jakobsplan" zu dem Einsatz. Den Angaben nach hatte ein 24-Jähriger gegen 22 Uhr den Notruf der Polizei gewählt und mitgeteilt, dass es scheinbar zu einer Gewalttat gekommen sei. Zudem sei eine andere unbekannte Person zu Schaden gekommen. Sofort kam die Polizei zum Einsatz. Schließlich stellte sich heraus, dass offenbar der Anrufer selbst eine Schreckschusspistole in Richtung eines leeren Innenhofs eines Mehrfamilienhauses einsetzte. Polizeimeldungen Schüsse in Berliner Innenhof: SEK-Team überwältigt Pistolen-Mann Laut Polizei wurden keine Personen verletzt. Bei dem 24-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Der Mann - gegen den mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden - wurde in ein Fachkrankenhaus gebracht, die Schreckschusspistole sichergestellt.

