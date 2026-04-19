Polizeieinsatz in Meißen: Mann belästigt zwei Mädchen in Sauna
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Meißen - Ein 61-Jähriger hat am Samstag in einem Bad an der Berghausstraße in Meißen zwei Mädchen (11 und 15 Jahre alt) sexuell belästigt.
Wie die Polizei berichtete, sprach der Mann die beiden Mädchen in der Sauna, offenbar im Freizeitbad Wellenspiel, an und nahm anschließend sexuelle Handlungen an sich vor.
Die Kinder alarmierten daraufhin einen Mitarbeiter des Bades, der den 61-Jährigen schließlich stellen konnte.
Dieser wurde anschließend der Polizei übergeben, die nun die Ermittlungen gegen den deutschen Staatsangehörigen aufgenommen hat.
Titelfoto: 123RF/woyzzeck