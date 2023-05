Polizeieinsatz in Wuppertaler Moschee: Mann randaliert in Gebetsräumen

Wuppertal - Am Samstag hat ein bislang unbekannter Mann in einer Moschee in Wuppertal randaliert und damit einen umfangreichen Polizeieinsatz ausgelöst.

Der Mann hatte in den Gebetsräumen der Moschee Inventar zerschlagen. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Wie ein Polizeisprecher erklärte, war der Mann am Morgen gegen 8 Uhr in die Räume der Moschee in einem Hinterhof an der Uellendahler Straße in Wuppertal-Elberfeld eingedrungen.

Anschließend zerschlug der Störenfried Inventar, ehe er sich in unbekannte Richtung davonmachte.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung habe ein Verdächtiger unweit des Tatortes festgenommen werden können. Nähere Angaben zu dem Mann machten die Beamten wegen der laufenden Ermittlungen allerdings nicht.

Auf eine Anfrage der Deutschen Presseanfrage (dpa) erklärte ein Polizeisprecher, dass man zunächst in alle Richtungen ermittelt habe. Demnach seien auch religiöse oder politische Motive geprüft worden. "Schließlich ist das ein sensibles Thema. Deshalb war dieser Einsatz anfänglich umfangreich", so der Sprecher.

Im Verlauf des Tages habe sich die Tat dann als Einbruchsdelikt entpuppt.