Polizeieinsatz mit tragischem Ende: Mann stürzt sich vom Balkon in den Tod

Wuppertal - Während die Polizei anlässlich eines Durchsuchungseinsatzes zu einer Wohnung in Wuppertal ausgerückt war, hat sich der 31-jährige Bewohner vom Balkon in den Tod gestürzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Der 31-Jährige hatte sich während der polizeilichen Maßnahmen losgerissen und war vom Balkon seiner Wohnung im vierten Stock gesprungen. © Tim Oelbermann

Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag berichteten, hatten Kriminalbeamte die Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Straße am Donnerstagnachmittag aufgesucht, wobei der 31-Jährige zunächst Widerstand leistete und einen Polizisten leicht verletzte.

Anschließend habe der Mann sich von den Beamten losgerissen, den Balkon seiner Wohnung betreten und sei von dort aus schließlich in den Innenhof des Gebäudes gesprungen. Dabei habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen, so die Ermittler.

Aus Neutralitätsgründen hat nun die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Fehlverhalten der eingesetzten Beamten liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten.