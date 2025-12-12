Polizeieinsatz mit tragischem Ende: Mann stürzt sich vom Balkon in den Tod
Wuppertal - Während die Polizei anlässlich eines Durchsuchungseinsatzes zu einer Wohnung in Wuppertal ausgerückt war, hat sich der 31-jährige Bewohner vom Balkon in den Tod gestürzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag berichteten, hatten Kriminalbeamte die Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Straße am Donnerstagnachmittag aufgesucht, wobei der 31-Jährige zunächst Widerstand leistete und einen Polizisten leicht verletzte.
Anschließend habe der Mann sich von den Beamten losgerissen, den Balkon seiner Wohnung betreten und sei von dort aus schließlich in den Innenhof des Gebäudes gesprungen. Dabei habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen, so die Ermittler.
Aus Neutralitätsgründen hat nun die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen die Ermittlungen aufgenommen.
Ein Fehlverhalten der eingesetzten Beamten liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten.
Es habe sich um einen "frei verantwortlichen Suizid des 31-jährigen Mannes" gehandelt, hieß es abschließend.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. In diesem Fall hat die Redaktion aber entschieden, den Fall doch zu thematisieren, da diesem ein Polizeieinsatz mit Durchsuchungsmaßnahmen vorausgegangen war.
Solltet Ihr selbst von Suizidgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym.
Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
