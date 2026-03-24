Polizeieinsatz nach Unfall eskaliert: Zwei Beamte verletzt

Hofheim am Taunus - Ein Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin stand am Anfang, doch als die Polizei hinzukam, geriet die Situation außer Kontrolle: Eine Beamtin und ein Beamter wurden verletzt!

Eskalation in Hofheim am Taunus: Eine Polizei-Streife sah sich gezwungen, mehrere Streifenwagen zu Hilfe zu rufen! (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 10.50 Uhr vor dem Landratsamt in Hofheim am Taunus, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Dienstag mitteilte.

Demnach soll ein Auto eine Fußgängerin "beim Vorbeifahren mit einem Außenspiegel touchiert haben", wie ein Sprecher erklärte.

Eine Streifenwagen-Besatzung war rasch zur Stelle: Vor dem Landratsamt trafen die Beamten auf mehrere Personen, die lautstark miteinander stritten. "Als die Einsatzkräfte die Konfliktparteien trennen wollten, richtete sich der Ärger der Beteiligten gegen die Polizei", hieß es weiter.

Es kam zu Handgreiflichkeiten, mehrere Streifenwagen wurden zur Unterstützung hinzugerufen. Eine Polizistin und ein Polizist wurden bei den Ausschreitungen in Hofheim am Taunus jeweils leicht verletzt. Beide Beamten konnten ihren Dienst aber fortsetzen.