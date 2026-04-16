Polizeigroßeinsatz am Freiberger Bahnhof: Was ist passiert?

Freiberg - Große Aufregung in Freiberg ! Mit rot-weißem Absperrband wurde der Bahnhof am Donnerstagvormittag kurzzeitig abgesperrt.

Großeinsatz der Polizei am Freiberger Bahnhof. © Marcel Schlenkrich

Wie die Bundespolizei mitteilte, ging gegen 9.45 ein anonymer Bürgerhinweis ein. Offenbar befand sich in der MRB von Chemnitz nach Freiberg ein Mann, der eine Langwaffe bei sich trug.

Aufgrund des Schienenersatzverkehrs endete die Fahrt der MRB bereits in Oederan. Von dort an ging es für den Mann mit der Waffe mit dem Bus weiter zum Freiberger Bahnhof, wie es der Hinweisgeber beobachtet und mitgeteilt hatte.

Dort warteten die Einsatzkräfte von Landespolizei und Bundespolizei auf den Waffen-Mann und sperrten zuvor den Bereich rund um die Bushaltestelle ab.

Als der 55-jährige Deutsche in Freiberg eintraf, kontrollierten ihn die Beamten und stellten neben der Softairwaffe auch ein Cuttermesser sicher.

Die Waffe war offenbar nicht scharf gestellt. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen auch niemand.