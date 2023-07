20.07.2023 11:10 Polizeistreife entdeckt Einkaufswagen auf den Gleisen und sucht Zeugen

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zu Donnerstag an einem Bahnhof in Rostock mehrere Einkaufswagen in den Gleisen entdeckt. Eine S-Bahn näherte sich bereits.

Von Bastian Küsel

Rostock - Die Polizei sucht nach Zeugen: In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Rostock Zuggleise mit mehreren Einkaufswagen blockiert. Eine Polizeistreife hat in der Nacht zu Donnerstag an einem Bahnhof in Rostock mehrere Einkaufswagen in den Gleisen entdeckt. © Bundespolizeiinspektion Rostock Wie die Beamten mitteilten, entdeckte eine Streife der Bundespolizei gegen 4.15 Uhr, dass am S-Bahnhof Rostock Lütten Klein zwei große sowie ein kleiner Einkaufswagen in den Gleisen lagen. Die Polizisten informierten den Führer einer S-Bahn, die zu dem Zeitpunkt noch eine Haltestelle von dem betroffenen Bahnhof entfernt war, und veranlassten darüber hinaus eine Streckensperrung. Anschließend holten sie die Einkaufswagen von den Gleisen, wobei ihnen auffiel, dass die einzelnen Wagen über die jeweilige Diebstahlsicherung miteinander verbunden waren. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet dabei um die Mithilfe der Bevölkerung. Die Beamten fragen: Wer hat zwischen 0.15 Uhr und 04:15 Uhr verdächtige Personen am S-Bahnhof Lütten Klein beziehungsweise in dessen unmittelbarer Nähe beobachtet oder kann Hinweise zu verdächtigen Personen geben? Hinweise werden unter der Rufnummer 0381/2083-1111 oder -1112, über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800-6888000 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

