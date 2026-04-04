Polizist mit Spezialfähigkeit erkennt gesuchten Mann sofort

Regensburg - Ein Bundespolizist mit außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Gesichtserkennung hat einen gesuchten 29-Jährigen am Regensburger Hauptbahnhof aufgespürt. Was hinter den sogenannten Super-Recognizern steckt.

Der Bundespolizist, der den Mann erkannte, ist ein sogenannter Super-Recognizer. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Dem Tatverdächtigen wird Körperverletzung vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte.

Super-Recognizer sind Menschen mit einer angeborenen Fähigkeit, Gesichter außergewöhnlich gut zu erkennen. Sie können nach Angaben der Polizei Personen selbst nach Jahren oder bei deutlich verändertem Aussehen sofort identifizieren – eine Fähigkeit, die weit über die normale menschliche Gesichtserkennung hinausgeht.

Anfang März hatte der Tatverdächtige in einem Lokal am Regensburger Hauptbahnhof einen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der Super-Recognizer, ein Bundespolizist, erkannte ihn am Karfreitag während seines Streifendienstes und stellte seine Identität fest, wie die Polizei mitteilte.