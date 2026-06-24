Unfall mit Dienstmotorrad: Polizist stirbt bei Fahrtraining auf Hockenheimring
Hockenheim - Ein Polizist ist am Montagabend auf dem Hockenheimring mit seinem Dienstmotorrad tödlich verunglückt.
Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich der tödliche Unfall bei einem dienstlichen Fahrsicherheitstraining, wie die Polizei mitteilte.
Gegen 18.45 Uhr war der Beamte des Polizeipräsidiums Aalen auf dem Gelände unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen stürzte.
Der 53-Jährige krachte daraufhin gegen die Reifenwand. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der Beamte noch vor Ort.
Der Verkehrsdienst Mannheim ermittle nun zum genauen Unfallhergang. Das Polizeipräsidium Mannheim sprach seiner Familie, seinen Angehörigen und Kollegen ihr Beileid aus. Man trauere um den verstorbenen Kollegen, hieß es.
Erstmeldung: 16.22 Uhr, Update: 16.33 Uhr
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa