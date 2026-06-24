Schulbus evakuiert! Er spritzt sie mit Wasserpistole nass – sie rächt sich mit Pfefferspray

Nußdorf am Inn - Weil ein Schüler sie im Schulbus mit einer Wasserpistole nass gespritzt haben soll, hat eine Schülerin in Oberbayern kurzerhand zum Pfefferspray gegriffen – mit Folgen für den gesamten Bus.

Weil ein anderer Schüler mit einer Wasserpistole gespritzt haben soll, griff eine Schülerin im Bus zum Pfefferspray. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Jugendliche sprühte dem Jungen am Mittwochnachmittag im Gemeindebereich Nußdorf am Inn (Landkreis Rosenheim) das Tierabwehrspray ins Gesicht, er erlitt Schmerzen und Schwellungen.

Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der Schüler leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Das Pfefferspray verteilte sich als Wolke im Bus, mehrere Fahrgäste klagten über Atemwegsbeschwerden. Sie wurden den Angaben zufolge jedoch nicht verletzt.

Der Busfahrer ließ alle Insassen aussteigen und alarmierte den Rettungsdienst, der "aufgrund der zunächst unklaren Lage" mit einem Großaufgebot anrückte.

Die Schülerin war nach dem Vorfall bereits davongelaufen, wurde aber von der Polizei gefunden.