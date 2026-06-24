Schwere Gewalttat in Keller: Jugendliche attackieren 17-Jährigen, Junge (15) in U-Haft

Halle (Saale) - Schwere Attacke in einem Mehrfamilienhaus in Halle: Ein 17-jähriger Jugendlicher ist am Montagnachmittag verletzt worden – tatverdächtig sind ein gleichaltriges Mädchen und ein 15 Jahre alter Junge.

Die Tat geschah in der Merseburger Straße in Halle. (Archivfoto) © Imago / Steffen Schellhorn

Tatort war gegen 16.30 Uhr der Keller in dem Wohnhaus in der Merseburger Straße in Halle. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, sei es dort zunächst zu Beleidigungen und Bedrohungen gegen den Teenager bekommen.

"Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte mit einem gefährlichen Gegenstand körperlich angegriffen und verletzt", hieß es. Der Jugendliche musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei leitete sofort die Fahndung ein und wurde schnell fündig. Beide deutschen Verdächtigen wurden noch in der Nähe des Tatorts gestellt und vorläufig festgenommen.

Sowohl in den Wohnungen der Beschuldigten als auch am Tatort wurden umfangreiche Spuren gesucht und Beweise gesichert.

Der 15-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn erließ ein Ermittlungsrichter am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl, der im Anschluss vollstreckt wurde. Der Junge wurde in eine JVA gebracht, das Mädchen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.