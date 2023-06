Polizist will Verdächtige stellen, kurze Zeit später hören ihn seine Kollegen um Hilfe rufen

Elmshorn - Ein 25-jähriger Polizist wurde bei einem Einsatz in Elmshorn im Kreis Pinneberg ( Schleswig-Holstein ) schwer verletzt.

Zur gleichen Zeit stieg der 25-jährige Polizist an der Unterführung in der Geschwister-Scholl-Straße aus seinem Streifenwagen aus, um bei der Fahndung zu unterstützen. Das Polizeiauto fuhr weiter über die Königsstraße zum Fußgänger-Bahnhofstunnel und wollte den Verdächtigen den Weg abschneiden.

Eine Fußstreife entdeckte dort zwei Personen, auf die die Täterbeschreibung passte. Die beiden Verdächtigen flohen links am Steindammparkdeck vorbei in Richtung Bahnhof.

Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Am Steindammpark fanden Beamte einen 18- und einen 22-Jährigen, auf die die Täterbeschreibung passte. Die Polizisten nahmen die Personalien auf. Zwei weitere Männer sollen über den Steindamm in Richtung Steindammpark geflohen sein.

Die Tat ereignete sich bereits am Freitag gegen 2 Uhr, teilte die Polizei erst am Montagnachmittag mit. Demnach meldeten Anwohner im Gooskamp vier Personen, die eine nicht näher genannte Sache beschädigt begangen hatten.

Mehrere Streifenwagen versuchten die Täter zu stellen. (Symbolbild) © Frank Molter/dpa

Was dann passierte, ist unklar. Die Fußstreife hörte Rufe und fand wenig später ihren Kollegen. Der 25-Jährige lag auf dem Fußweg vom Bahnhof zur Geschwister-Scholl-Straße am Boden. Er war am Kopf verletzt.

Der Mann wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Nach Aussagen von Rechtsmedizinern wurde ihm vermutlich auf den Kopf geschlagen. Mittlerweile befindet sich der Beamte auf dem Wege der Besserung.

Die beiden Tatverdächtigen konnten trotz Fahndung entkommen.

Der erste hat folgende Merkmale:



etwa 20 Jahre alt

ungefähr 1,75 Meter groß

dunkle lockige Haare und Bart

dunkle Hose und weißer Kapuzenpullover

Den zweiten beschrieb die Polizei so:

zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß

dunkle Haare

weißer Pullover mit schwarzer Weste

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 04121 803-0.