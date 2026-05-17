Volksfest-Streit eskaliert: Junge Männer prügeln Polizisten ins Krankenhaus

Köln - Zwei Polizisten sind auf einer Kirmes in Köln angegriffen und verletzt worden.

Auf einem Volksfest in Köln-Porz wurden am Freitagabend zwei Polizisten angegriffen. © Daniel Evers

Auf die Beamten sei eingeschlagen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Sie seien ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden. Zwei 18-Jährige und einen 17-Jährigen nahm die Polizei in Gewahrsam.

Ausgangspunkt sei ein Streit zwischen zwei Gruppen auf dem Inselfest in Köln-Zündorf kurz nach 21 Uhr am Freitagabend gewesen. Die Streife der Polizei sei darauf aufmerksam gemacht worden.

Die Beamten hätten den Streit erst einmal geschlichtet. Einem 18-Jährigen sei ein Platzverweis erteilt worden.

Der 18-Jährige sei dem Platzverweis aber nicht nachgekommen. Dann seien die Beamten bei der Durchsetzung des Platzverweises angegriffen worden. Wer wie genau an der Tat beteiligt gewesen sei - das müsse noch geklärt werden.

Die beiden 18-Jährigen seien in der Nacht in Gewahrsam geblieben. Der 17-Jährige sei an die Erziehungsberechtigten übergeben worden, hieß es.