Polizisten bei Kontrolle geschockt: Darum ist dieser Sattelzug eine "tickende Zeitbombe"

Kaiserslautern - "Eine tickende Zeitbombe": So lautete das vernichtende Urteil der Polizei , nachdem man im Landkreis Kaiserslautern einen Sattelzug aus dem Verkehr ziehen musste.

Aufgrund seiner kaputten Bremsanlage war ein Unfall des Sattelzugs nur eine Frage der Zeit. © Polizeidirektion Kaiserslautern

Dabei war es besonders verwerflich, dass an der Zugmaschine bewusst manipuliert wurde, um sie überhaupt fahrbereit zu machen.

Als die Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung den Sattelzug am Nachmittag des gestrigen Dienstags auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau für die Kontrolle angehalten hatten, fielen den Beamten auch sehr schnell die Mängel ins Auge.

So waren nicht nur die Bremsbeläge vollkommen verschlissen, ein Teil der kompletten Druckluft-Bremsanlage sei laut Polizei vorsätzlich stillgelegt worden, um die Weiterfahrt zu ermöglichen.

Es war also nur eine Frage der Zeit, ehe der mit 22 Tonnen Stückfracht beladene Sattelzug wegen der Mängel an der Bremsanlage in für den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer schwer gefährdende Situationen gekommen wäre - eine "tickende Zeitbombe" eben.