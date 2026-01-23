Polizisten finden Schwerverletzten mitten auf der Straße

Nürnberg - Polizisten haben einen lebensgefährlich verletzten Mann gefunden und ermitteln nun wegen eines Tötungsversuchs.

Die Polizei ermittelt in Nürnberg wegen eines Tötungsversuchs. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Beamte auf einer Streifenfahrt im Nürnberger Westen bemerkten am späten Donnerstagabend in der Höfener Straße den auf dem Boden liegenden Mann.

Er wies den Angaben zufolge erhebliche Verletzungen auf, die auf einen Angriff hindeuten. Der 36-Jährige aus Fürth wurde vom Rettungsdienst mit als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich aktuell besonders auf die Findung des Tatorts beziehungsweise den Tatablauf und die Identifizierung des oder der unbekannten Täter.