21.02.2025 Polizisten rücken nachts wegen Bank-Alarm aus: Was sie dort erblicken, kommt unerwartet

In der Nacht auf Freitag kam es in Bad Orb zu einem kuriosen Polizeieinsatz. Ein unerlaubt in einer Bankfiliale schlafender Obdachloser war der Grund.

Von Angelo Cali

Bad Orb - Damit hätten die Beamten wohl wirklich nicht gerechnet! In der Nacht auf den heutigen Freitag kam es in Südosthessen zu einem kuriosen Polizeieinsatz. Nachdem in einer Bank plötzlich der Alarm losgegangen war, endete der Vorfall aber immerhin glimpflicher, als es zunächst den Anschein machte. Die Polizei hatte es zur betroffenen Bankfiliale nicht weit. (Symbolfoto) © 123RF/valentinb90 Wie ein Sprecher wenige Stunden nach dem Einsatz mitteilte, spielte sich das Ganze in einer Filiale im Burgring in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) ab. Gleich mehrere Zeugen hatten die Ermittler ab etwa 0.30 Uhr darüber informiert, dass der optische sowie akustische Alarm des Geldinstituts ausgelöst hatte. Zudem war der gesamte Vorraum der Bank entsprechend vernebelt. Auch war für einige der Augenzeugen eine Person zu erkennen, die von innen gegen die verschlossene Tür trat. Zufälligerweise hatten es die zuständigen Beamten nicht weit, die Dienststelle liegt praktisch nebenan. Dort konnten die Beamten einen Mann feststellen, auf den sie zunächst beruhigend einreden mussten. Während zunächst noch davon ausgegangen wurde, dass hier ein Geldautomatenraub stattfand, stand schnell fest, was der wirkliche Grund für den Aufenthalt des Mannes in der geschlossenen Bankfiliale war. Polizeimeldungen 66-Jährige leblos in ihrer Wohnung gefunden: Kripo ermittelt Bei dem 25-Jährigen handelte es sich nämlich um einen Obdachlosen, der den Vorraum des Gebäudes als Nachtlager nutzen wollte. Als er nach dem automatischen Verriegeln der Türen einen Ausgang suchte, sorgte er schließlich für das Folgeszenario. Obdachloser macht es sich nachts in Bankfiliale gemütlich: Strafverfahren eröffnet Mit seinen Tritten beschädigte er schließlich die Eingangstür so stark, dass sich diese nicht mehr öffnen ließ. Erst ein Bankmitarbeiter konnte Abhilfe schaffen. Während hierbei ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand, erwartet den 25-Jährigen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Letzten Endes reagierten die Beamten jedoch herzerwärmend: Sie organisierten dem Wohnungslosen einen Notschlafplatz.

