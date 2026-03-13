Polizisten suchen Schulzentrum nach Alarm zu Bewaffnetem ab

Schüler müssen ihre Klassen verlassen, Polizisten durchkämmen das Gebäude. Nach Sichtung eines möglicherweise bewaffneten Schülers läuft ein größerer Einsatz.

Von Frederick Mersi

Lauf an der Pegnitz - Nach der Meldung eines mutmaßlich bewaffneten Schülers haben Polizisten ein Schulzentrum in Mittelfranken durchkämmt.

Wegen eines möglicherweise bewaffneten Schülers kam es im Landkreis Nürnberger Land zu einem großen Polizeieinsatz. (Symbolfoto)
Wegen eines möglicherweise bewaffneten Schülers kam es im Landkreis Nürnberger Land zu einem großen Polizeieinsatz. (Symbolfoto)  © 123rf/Christian Horz

Das Gebäude in Lauf an der Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land sei geräumt worden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.

Sämtliche Schülerinnen und Schüler hätten das Berufsschulzentrum verlassen. 

"Wichtig: Es kam zu keiner Bedrohung. Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme", schrieb die Polizei auf X.

Dreiste Doppelaktion: Falsche Polizisten mit DDR-Ausweisen wollen 86-Jährigen abzocken
Polizeimeldungen Dreiste Doppelaktion: Falsche Polizisten mit DDR-Ausweisen wollen 86-Jährigen abzocken

Schüler hatten demnach am Freitag einen mutmaßlich bewaffneten Mitschüler gesehen.

Am frühen Nachmittag teilte die Polizei mit, dass die Absuche des Schulzentrums beendet sei. 

Zwischenzeitlich hieß es, Polizisten hätten mutmaßlich den Schüler gefunden, der den Beamten gemeldet worden war. "Eine Waffe konnte nicht aufgefunden werden", schrieb die Polizei auf X.

Titelfoto: 123rf/Christian Horz

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: