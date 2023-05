15.05.2023 16:32 Polizisten werden mit Bierflaschen angegriffen: Passanten schreiten ein

Drei polizeibekannte Männer haben am Samstag in Triptis Polizisten mit Bierflaschen angegriffen. Ein Beamter wurde verletzt. Das Trio kam in eine JVA.

Von Carsten Jentzsch

Triptis - In Triptis (Saale-Orla-Kreis) eilten Passanten zwei Polizisten zu Hilfe. Zuvor wurden diese von einem Männer-Trio angegriffen. Die Beschuldigten wurden in eine Justizvollzugsanstalt überführt. (Symbolbild) © 123RF/chalabala Wie die Polizei am Montag mitteilte, sorgten drei Männer am Samstagabend im Stadtpark sowie in der Neustädter Straße für Aufregung. Den Angaben nach stoppten sie Fahrzeuge und beschädigten diese. Außerdem sprengten sie einen Mülleimer mit Böllern. Ebenso wurde das polizeibekannte Trio dabei beobachtet, als es in der Geraer Straße einen Zigarettenautomaten in die Luft fliegen ließ. Zwei Polizisten stellten die Männer aufgrund von Zeugenaussagen fest. Die Beamten wurden jedoch angegriffen. Den Angaben zufolge warf das Trio mit Bierflaschen. Nach einem kurzen Gerangel konnten die Männer fixiert und vorläufig festgenommen werden. "Auch Passanten waren zur Unterstützung geeilt und hatten die Beschuldigten mit festgehalten", erklärten die Beamten - von denen bei der Festnahme einer leicht verletzt wurde. Das Beutegut - zahlreiche Zigarettenschachteln - sowie mitgeführte Schlagringe wurden sichergestellt. Die Beschuldigten im Alter von 21, 23 und 34 Jahren wurden in eine Justizvollzugsanstalt überführt, nachdem ein Richter Haftbefehl erlassen hatte.

