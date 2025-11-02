Porsche-Fahrer nach rasanter Spritztour über A72 geschnappt

Stollberg/Zwickau - Ein 53-jähriger Porsche-Fahrer muss sich nach seiner Spritztour über die A72 wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Die Polizei sucht weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den Porsche-Fahrer genötigt wurden. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der 53-Jährige am Samstagnachmittag auf der Autobahn in Richtung Erfurt unterwegs.

Kurz vor der Anschlussstelle Stollberg-Nord begann der Porsche-Fahrer seine rasante Fahrt. Er beschleunigte und überholte andere Fahrzeuge über alle drei Spuren und den Standstreifen.

Dabei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer genötigt. Unter anderem musste ein Mercedes-Fahrer eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß mit dem Porsche zu verhindern.

Wenig später konnte der Fahrzeugführer des Porsche Cayenne durch die Autobahnpolizei Reichenbach gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Gegen den 53-jährigen Deutschen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.