Unbekannte lassen Fischzuchtteich ab: 4000 Tiere in Gefahr

Breitenbach (Leinefelde-Worbis) - Unbekannte Täter haben in Breitenbach einen schweren Schaden an einem Fischzuchtteich verursacht.

Durch manipulierte Abläufe wurde der Wasserstand eines Fischzuchtteichs bei Breitenbach stark abgesenkt. © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen dem 16. Dezember und Samstag, dem 20. Dezember, an dem Teichgelände bei der ehemaligen Badeanstalt.

Die Täter brachen das Vorhängeschloss am sogenannten "Mönch", einem regulierbaren Ablaufbauwerk des Teiches, auf und verschafften sich so Zugang zur Regulierungseinheit.

Mit einer dort gelagerten Kurbel wurde anschließend der Wasserablauf so verstellt, dass der Teich weitgehend abgelassen wurde und nun Niedrigwasser herrscht. Die Kurbel wurde nach der Tat offenbar entwendet.

Durch das Ablassen des Wassers sind bereits zahlreiche Teichmuscheln verendet. Zudem besteht die Gefahr, dass auch die rund 4000 im Teich lebenden Fische sterben könnten. In diesem Fall wäre von einem erheblichen Sachschaden auszugehen.