Probefahrt endet bei Polizei: 28-Jähriger bringt Auto nicht zurück

Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) - Ein 28-Jähriger hat in Mühlhausen ein Fahrzeug nach einer Probefahrt nicht wie vereinbart zurückgebracht und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein Kunde brachte ein Fahrzeug, das er für eine Probefahrt erhalten hatte, am Montag nicht wie vereinbart zum Autohaus zurück. (Symbolbild) © 123RF/dikushin

Ein Mitarbeiter eines Autohauses hatte die Polizei am Montagabend informiert, nachdem der Kunde das Auto über den vereinbarten Nutzungszeitraum hinaus behalten hatte.

Mithilfe der Ortung konnte das Fahrzeug schließlich in der Holzstraße festgestellt werden. Der 28-Jährige hielt sich dort in einer fremden Wohnung auf, wie die Beamten mitteilten.