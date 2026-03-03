Probefahrt endet bei Polizei: 28-Jähriger bringt Auto nicht zurück
Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) - Ein 28-Jähriger hat in Mühlhausen ein Fahrzeug nach einer Probefahrt nicht wie vereinbart zurückgebracht und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.
Ein Mitarbeiter eines Autohauses hatte die Polizei am Montagabend informiert, nachdem der Kunde das Auto über den vereinbarten Nutzungszeitraum hinaus behalten hatte.
Mithilfe der Ortung konnte das Fahrzeug schließlich in der Holzstraße festgestellt werden. Der 28-Jährige hielt sich dort in einer fremden Wohnung auf, wie die Beamten mitteilten.
Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermittelt nun wegen Unterschlagung sowie wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs. Ob der Mann das Auto lediglich verspätet zurückgeben wollte oder bewusst länger nutzte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
