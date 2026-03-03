Diebstähle in Bahnhofsvorstadt: Mann will mit Handys abhauen

Plauen - Am Montag wurde ein Verdächtiger nach mehreren Diebstählenin der Bahnhofsvorstadt in Plauen ( Vogtlandkreis ) geschnappt.

Ein 20 Jahre alter Pole ließ sich am Montag in einem Laden in Plauen Handys zeigen, mit zwei Geräten wollte er dann abhauen. (Symbolfoto) © 123rf / Kwangmoo

Wie die Polizei mitteilte, war ein 20 Jahre alter Mann gegen 11.35 Uhr in der Bahnhofstraße in einen Mobilfunkladen gegangen. Dort ließ er sich von einem Mitarbeiter zwei Handys zeigen.

"Plötzlich rannte er mit den Smartphones in der Hand davon, konnte aber von dem Mitarbeiter des Ladens und zwei Zeugen gestellt und festgehalten werden, bis die hinzugerufene Polizei eintraf", berichtet ein Sprecher der Polizei Zwickau.

Der Pole muss sich nun wegen Betrugs in Verbindung mit Unterschlagung verantworten.

Etwa zur selben Zeit schlug ein Dieb in der Karlstraße zu. Aus einem roten Seat Ateca wurde eine rot-braune Geldbörse geklaut. Neben persönlichen Dokumenten war in dem Portemonnaie auch etwas Bargeld.

Der genaue Tatzeitraum wird von der Polizei zwischen 11.23 Uhr und 13 Uhr angegeben.