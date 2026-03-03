Diebstähle in Bahnhofsvorstadt: Mann will mit Handys abhauen
Plauen - Am Montag wurde ein Verdächtiger nach mehreren Diebstählenin der Bahnhofsvorstadt in Plauen (Vogtlandkreis) geschnappt.
Wie die Polizei mitteilte, war ein 20 Jahre alter Mann gegen 11.35 Uhr in der Bahnhofstraße in einen Mobilfunkladen gegangen. Dort ließ er sich von einem Mitarbeiter zwei Handys zeigen.
"Plötzlich rannte er mit den Smartphones in der Hand davon, konnte aber von dem Mitarbeiter des Ladens und zwei Zeugen gestellt und festgehalten werden, bis die hinzugerufene Polizei eintraf", berichtet ein Sprecher der Polizei Zwickau.
Der Pole muss sich nun wegen Betrugs in Verbindung mit Unterschlagung verantworten.
Etwa zur selben Zeit schlug ein Dieb in der Karlstraße zu. Aus einem roten Seat Ateca wurde eine rot-braune Geldbörse geklaut. Neben persönlichen Dokumenten war in dem Portemonnaie auch etwas Bargeld.
Der genaue Tatzeitraum wird von der Polizei zwischen 11.23 Uhr und 13 Uhr angegeben.
Es werden Zeugen gesucht, denen in der Zeit etwas Verdächtiges in der Karlstraße aufgefallen ist. Wer hat Personen an dem beschriebenen Auto bemerkt, die etwas mit dem Diebstahl zu tun haben könnten?
Hinweise nimmt das Revier in Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 entgegen.
Titelfoto: 123rf / Kwangmoo