Promillewert macht sprachlos: Autofahrer kracht gegen Verkehrsschild

Hofheim am Taunus - Mit einem lebensgefährlich hohen Alkoholwert hat ein Autofahrer im südhessischen Hofheim am Taunus einen Verkehrsunfall verursacht.

Das Alkoholmessgerät zeigte nach dem Atemtest des Mannes einen extrem hohen Wert an. (Symbolbild) © 123rf.com/Monika Gruszewicz

Laut einer aktuellen Polizeimeldung kam es am Samstag gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall im Bereich der Reifenberger Straße und Niederhofheimer Straße.

Nach ersten Ermittlungen war der 59-jährige Hofheimer mit seinem Skoda auf der Reifenberger Straße in Richtung Niederhofheimer Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrsschild fuhr.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 4 Promille.

Ein Blutalkoholwert in dieser Größenordnung gilt als lebensgefährlich und wird in der Regel mit einer schweren Alkoholvergiftung in Verbindung gebracht.

Typische Folgen können schwere Bewusstlosigkeit, Koma, unkontrollierte Ausscheidungen sowie Atem- und Herz-Kreislauf-Aussetzer sein.