Promillewert macht sprachlos: Autofahrer kracht gegen Verkehrsschild
Hofheim am Taunus - Mit einem lebensgefährlich hohen Alkoholwert hat ein Autofahrer im südhessischen Hofheim am Taunus einen Verkehrsunfall verursacht.
Laut einer aktuellen Polizeimeldung kam es am Samstag gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall im Bereich der Reifenberger Straße und Niederhofheimer Straße.
Nach ersten Ermittlungen war der 59-jährige Hofheimer mit seinem Skoda auf der Reifenberger Straße in Richtung Niederhofheimer Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrsschild fuhr.
Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 4 Promille.
Ein Blutalkoholwert in dieser Größenordnung gilt als lebensgefährlich und wird in der Regel mit einer schweren Alkoholvergiftung in Verbindung gebracht.
Typische Folgen können schwere Bewusstlosigkeit, Koma, unkontrollierte Ausscheidungen sowie Atem- und Herz-Kreislauf-Aussetzer sein.
Alkoholsünder erwartet Strafverfahren
Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein des 59-Jährigen vorläufig sicher. An dem Verkehrsschild sowie am Skoda entstand jeweils ein Sachschaden.
Gegen den Mann wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
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