Prostitution und Drogenhandel: 24-Jähriger nach Razzia in U-Haft

Troisdorf - Nach monatelangen Ermittlungen wegen möglichen Drogenhandels hat die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am vergangenen Mittwoch drei Wohnungen und eine Lagerhalle in Troisdorf durchsucht.

Im Zuge der Durchsuchungen in Troisdorf stellte die Polizei jede Menge Beweismaterial sicher. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dabei wurde ein 24-jähriger mutmaßlicher Mittäter festgenommen. Dieser sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Polizei nun mitteilte.

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren zwei anonyme Hinweise über ein Onlineportal im September 2025.

Diese richteten sich ursprünglich gegen einen 23-jährigen Troisdorfer, dem Zwangsprostitution und Drogenhandel vorgeworfen wurden.

Im Zuge der weiteren Nachforschungen identifizierte das Kriminalkommissariat den Angaben nach eine mutmaßliche Bande, die unter Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu handeln.

Nach aktuellem Stand bestehen zudem Bezüge zu einem im Mai 2026 entdeckten Drogenlabor in Halver im Märkischen Kreis, teilte die Polizei mit.