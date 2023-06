11.06.2023 08:43 1.001 Prügel, Polizei, Schüsse: Familienstreit endet blutig

In der Nacht auf Sonntag kam es in Roßdorf (Hessen) zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines heftigen Streits zwischen Ehepartnern. Am Ende fielen sogar Schüsse.

Von Angelo Cali

Roßdorf - Blutiges Ende eines heftigen Familienstreits in der Nacht auf Sonntag in Roßdorf im Landkreis Darmstadt-Dieburg! Die Polizei musste anrücken, weil ein Mann mutmaßlich handgreiflich gegen seine eigene Ehefrau geworden sein soll. Am Ende fielen sogar Schüsse. Vor diesem Mehrfamilienhaus in Roßdorf (Südhessen) kam es zu den Schüssen auf den 50-Jährigen. © KeutzTVNews/Alexander Keutz Laut Hauptkommissar René Bowitz ging gegen 1 Uhr in der Nacht ein ernstzunehmender Notruf bei der zuständigen Leitstelle ein. Demnach soll in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße ein 50 Jahre alter Mann auf seine Ehefrau eingeprügelt haben. Eine Streife machte sich auf den Weg zum Ort des vermeintlichen Geschehens, wo die Beamten den beschriebenen Mann bereits vor dem Gebäude antrafen. Beim Vorhaben den 50-Jährigen festzunehmen, wurde es dann aber nochmal brenzlig: So habe der vermeintliche Gewalttäter die Ordnungshüter massiv bedroht und sich somit der Verhaftung widersetzt, weshalb es in letzter Konsequenz zum Schusswaffengebrauch gegen den Mann kam. Dieser wurde durch die Schüsse verletzt und kam ins Krankenhaus. Polizeimeldungen 20-Jähriger legt Bahnverkehr lahm und bespuckt Passanten Lebensgefahr soll laut Angaben der Polizei aber nicht bestanden haben. Ob im Zuge der Bedrohung der Beamten eine Waffe im Besitz des Familienvaters gewesen war, ließen die Ermittler vorerst unbeantwortet. Ungewissheit um Bewaffnung des Familienvaters: 50-Jähriger kommt von Schüssen verletzt in Klinik Die Spurensicherung machte sich nach dem Vorfall direkt an die Arbeit. © KeutzTVNews/Alexander Keutz Vor Ort rückten schließlich zahlreiche weitere Einsatzkräfte an. Vor allem die Spurensicherung des südhessischen Polizeipräsidiums machte sich ein ganz genaues Bild der Gemengelage. Die weiteren Ermittlungen haben die Darmstädter Staatsanwaltschaft sowie die Kriminalpolizei aus Heppenheim an sich genommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen behielt man sich zum jetzigen Zeitpunkt weitere Details zum Hergang der Ereignisse vor.

Titelfoto: KeutzTVNews/Alexander Keutz