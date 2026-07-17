Prügelei in Hoyerswerda mit drei Verletzten: Polizei sucht Zeugen

Hoyerswerda - Bei einem Vorfall im vergangenen Mai wurden in Hoyerswerda drei Personen verletzt. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach einem Vorfall mit drei Verletzten in Hoyerswerda sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

In der Nacht zum 24. Mai 2026 gerieten gleich mehrere Personen in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße aneinander. Dabei kam es laut Polizei in der Gruppe gegen 3.50 Uhr zu einer Prügelei.

Drei Personen, ein 18-jähriger und zwei 21-jährige afghanische Staatsangehörige, wurden dabei verletzt.

Was damals konkret passiert ist und wo sich der Vorfall genau ereignet hat, konnte bisher noch nicht ermittelt werden.