Riesiger Biber täuscht Retter: Vergebliche Suchaktion nach vermeintlich Ertrunkenem

Immenstadt - Ein Biber soll am Donnerstagvormittag eine große Suchaktion am Rauhenzeller See im Oberallgäu ausgelöst haben. Zuvor ging ein Notruf ein, dass eine Person im See ertrunken sei, wie die Polizei mitteilte.

Ein Biber löste einen Großeinsatz aus. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

Dann wurden Kleidungsstücke am See gefunden und eine große Suchaktion eingeleitet.

Polizei, ein Rettungshubschrauber, die Wasserrettung der DLRG und Wassertaucher konnten jedoch niemanden finden.