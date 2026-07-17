Riesiger Biber täuscht Retter: Vergebliche Suchaktion nach vermeintlich Ertrunkenem

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Ein Biber soll am Donnerstagvormittag eine große Suchaktion am Rauhenzeller See im Oberallgäu ausgelöst haben.

Von Jule Meck

Immenstadt - Ein Biber soll am Donnerstagvormittag eine große Suchaktion am Rauhenzeller See im Oberallgäu ausgelöst haben. Zuvor ging ein Notruf ein, dass eine Person im See ertrunken sei, wie die Polizei mitteilte.

Ein Biber löste einen Großeinsatz aus. (Archivfoto)
Ein Biber löste einen Großeinsatz aus. (Archivfoto)  © Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

Dann wurden Kleidungsstücke am See gefunden und eine große Suchaktion eingeleitet.

Polizei, ein Rettungshubschrauber, die Wasserrettung der DLRG und Wassertaucher konnten jedoch niemanden finden.

Die Polizei vermutet nun, dass ein großer Biber mit einem auffällig großen Kopf für den Notruf verantwortlich war. Dieser wird nach Angaben der Wasserwacht in dem Bereich regelmäßig gesichtet.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn (Archivfoto)

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