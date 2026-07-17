Spektakulärer Einbruch in Einkaufszentrum: Diebe rasen mit Golf durch Eingangstür

Rostock - Die Fahndung läuft! In der Nacht zu Freitag sind unbekannte Täter auf spektakuläre Art und Weise in ein Einkaufszentrum in Lambrechtshagen im Landkreis Rostock ( Mecklenburg-Vorpommern ) eingebrochen.

Die Polizei ist am Einkaufszentrum "Ostsee Park" im Einsatz. In der Nacht gab es dort einen spektakulären Einbruch. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, rasten die Diebe nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem VW Golf durch die gläserne Eingangstür des Einkaufszentrums "Ostsee Park".

Anschließend fuhren sie mit dem Wagen durch das Gebäude, bis sie schließlich gegen das Rolltor eines Juweliergeschäfts krachten und sich so Zutritt zu dem Geschäft verschafften.

Die Täter nahmen sich daraufhin mehrere Vitrinen mit Schmuck vor, ehe sie gegen 2.25 Uhr mit einem zweiten Wagen, vermutlich ebenfalls einem VW Golf, flüchteten - den ersten Wagen ließen sie im Inneren des Einkaufszentrums zurück.

Zur Höhe des entstandenen Stehl- und Sachschadens konnten die Beamten zunächst noch keine Angaben machen.

Die Untersuchung des Tatorts wird voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern. Unter anderem kommt ein 3D-Laserscanner zum Einsatz.