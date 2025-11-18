Psychisch kranker Mann verschwunden: Wer hat Marc B. gesehen?

Ein Mann ist aus einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen im Salzlandkreis verschwunden. Wo ist Marc B.?

Von Isabelle Wiermann

Hoym - Aus einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen in Hoym (Sachsen-Anhalt) wird ein 34-Jähriger vermisst.

Marc B. (34) wird oft als verbal aggressiv und distanzlos beschrieben.  © Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeirevier Salzlandkreis

Marc B. hat vergangenen Mittwoch seine Wohnung verlassen und ist seitdem verschwunden, wie das Polizeirevier Salzlandkreis am Dienstag mitteilte.

Nun bitten die Beamten um Hilfe: Wer hat den psychisch kranken Mann gesehen?

Er wird wie folgt beschrieben:

  • blonde kurze Haare
  • blaue Augen
  • ca. 1,80 Meter groß, schlank
  • trug grüne oder schwarze Jacke, dunkelblauen Pullover
  • trug dunkle Schuhe
  • zieht sein linkes Bein beim Laufen etwas nach
  • oft verbal aggressiv und distanzlos
  • hat oft Kopfhörer und Musikbox dabei

Das Polizeirevier Salzlandkreis nimmt Hinweise telefonisch unter 03471/379-0 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeirevier Salzlandkreis

