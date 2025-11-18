Psychisch kranker Mann verschwunden: Wer hat Marc B. gesehen?
Hoym - Aus einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen in Hoym (Sachsen-Anhalt) wird ein 34-Jähriger vermisst.
Marc B. hat vergangenen Mittwoch seine Wohnung verlassen und ist seitdem verschwunden, wie das Polizeirevier Salzlandkreis am Dienstag mitteilte.
Nun bitten die Beamten um Hilfe: Wer hat den psychisch kranken Mann gesehen?
Er wird wie folgt beschrieben:
- blonde kurze Haare
- blaue Augen
- ca. 1,80 Meter groß, schlank
- trug grüne oder schwarze Jacke, dunkelblauen Pullover
- trug dunkle Schuhe
- zieht sein linkes Bein beim Laufen etwas nach
- oft verbal aggressiv und distanzlos
- hat oft Kopfhörer und Musikbox dabei
Das Polizeirevier Salzlandkreis nimmt Hinweise telefonisch unter 03471/379-0 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeirevier Salzlandkreis