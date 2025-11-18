Vater attackiert 19-Jährigen mit Axt: Sohn feuert ihn an

Altdorf - Am Samstagabend griff ein 40-Jähriger einen 19-Jährigen im Landkreis Landshut mit einer Axt an. Der Sohn (18) des Täters sah alles mit an - und feuerte Papa sogar an.

Die Polizei nahm die Verdächtigen fest. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stieß der 18-jährige Sohn mit seinem Vater gegen 23 Uhr zu einer Gruppe in Altdorf, die in einer Straße zusammenstand.

Der 40-Jährige habe einen 19-Jährigen zunächst mit der Faust geschlagen und ihn dann mit einer Axt attackiert. Der Sohn habe seinen Vater währenddessen angefeuert, berichtete die Polizei.

Durch den Faustschlag sei der 19-Jährige leicht verletzt worden, mit der Axt seien ihm aber keine Verletzungen zugefügt worden. Warum der Angriff erfolgte, war bislang unklar.

Vater und Sohn wurden nach Polizeiangaben am Tag nach dem Angriff festgenommen. In ihrer Wohnung hätten Beamte drei Handys und eine Axt sichergestellt.