Geruch sorgt für Großeinsatz in Wohnpark: Fünf Bewohner im Krankenhaus

Bergisch Gladbach - In einer Hochhauswohnung in Bergisch Gladbach hat ein Geruch unbekannter Herkunft am Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Im Wohnpark Bensberg kam es aufgrund eines stechenden Geruchs zu einem größeren Feuerwehreinsatz. © Feuerwehr Bergisch Gladbach

Betroffen war eine fünfköpfige Familie, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die drei erwachsenen Bewohner hätten wegen des stechenden Geruchs Augen- und Atemwegsreizungen erlitten, zwei Kinder hätten keine Symptome gezeigt. Vorsorglich kamen alle fünf in ein Krankenhaus.

Weil die Feuerwehr den unbekannten Geruch nicht zuordnen konnte, wurden aus Sicherheitsgründen auch die umliegenden Wohnungen im 3., 4. und 5. Obergeschoss evakuiert.

Insgesamt wurden 22 Personen betreut. Nach knapp zwei Stunden konnten die Bewohner der anderen Wohnungen aber wieder zurück.

Die Wohnung der betroffenen Familie blieb zunächst gesperrt. Feuerwehrspezialisten nahmen Luftproben, die analysiert werden sollten.

Auch das Ergebnis der Untersuchung am Abend ergab nach Angaben der Feuerwehr keinerlei gefährliche Stoffe oder Auffälligkeiten, die in der Luftprobe nachgewiesen werden konnten.