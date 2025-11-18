Kein Führerschein, aber mehrere Kilo Heroin im Porsche: Festnahme auf A3

Passau - Auf der A3 haben Schleierfahnder am Sonntag gegen 14.40 Uhr einen Porsche bei der Einreise gestoppt – und hatten wohl den richtigen Riecher.

Schleierfahnder haben bei einer Kontrolle auf der A3 rund drei Kilogramm Heroin in einem Porsche gefunden. © Polizeipräsidium Niederbayern

Im Wagen saßen eine 29-jährige Deutsche und ein 41 Jahre alter Türke.

Die Beamten fanden in einer Schachtel rund drei Kilogramm Heroin und Bargeld im vierstelligen Bereich.

Die beiden Verdächtigen seien daraufhin zuerst vorläufig festgenommen worden.

"Außerdem stellte sich heraus, dass die Fahrerin des Pkw keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem selbst unter dem Einfluss von Drogen stand", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Die Kripo ermittelt.

"Am gestrigen Montag wurden beide Tatverdächtige beim Amtsgericht vorgeführt und die von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Haftbefehle erlassen", heißt es weiter. Beide seien anschließend in eine JVA eingeliefert worden.