Pure Gewalt: 42-Jähriger greift zwei Frauen an, eine von ihnen wird brutal verletzt

Kahla - Ein Akt der Gewalt hat sich am Dienstagnachmittag in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) abgespielt.

Die Polizei ermittelt nach zahlreichen Vorfällen gegen einen 42-Jährigen aus Kahla. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 42-Jähriger im Bereich der Schulstraße/Rollestraße unvermittelt zwei 64-jährige Radfahrerinnen angegriffen.

Eine Frau wurde leicht verwundet, die andere Dame erlitt einen Jochbeinbruch, eine Mittelgesichtsfraktur sowie nach der Erstdiagnostik offenbar eine Gehirnblutung. Außerdem besteht der Verdacht, dass das Sehvermögen der Schwerverletzten auf ihrem rechten Auge möglicherweise dauerhaft beeinträchtigt ist.

Der aggressive Mann, der betrunken war und unter Drogeneinfluss stand, hatte im weiteren Verlauf die Scheibe eines geparkten Autos demoliert.

Als die Polizei vor Ort war, leistete der 42-Jährige massiven Widerstand und biss einem Beamten sogar in den Oberschenkel. Er musste daraufhin gefesselt werden. Dieser Umstand hielt den Unruhestifter jedoch nicht davon ab, ein Polizeiauto zu beschädigen und die Beamten während des gesamten Einsatzes zu beleidigen.

Der Mann wurde in der Folge in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Die Unterbringung war richterlich angeordnet worden.