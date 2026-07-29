Schüsse auf offener Straße! Polizei mit Großaufgebot vor Ort, eine Person verletzt
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Von Marco Rauch, Maurice Hossinger
Solingen - In Solingen soll es am Mittwochmorgen Schüsse im Stadtteil Ohligs gegeben haben, die Polizei ist vor Ort.
Laut Polizeiangaben soll bei den Schüssen mindestens ein Mensch verletzt worden sein, heißt es.
Eine Zeugin hatte demnach Schussgeräusche in der Nähe eines türkischen Supermarktes in der Düsseldorfer Straße gehört und sofort die Beamten alarmiert.
Zur Hilfe gerufene Rettungskräfte kümmern sich der Polizei zufolge derzeit um die verletzte Person.
Weitere Details rund um einen mutmaßlichen Täter oder weitere verletzte Personen liegen bislang nicht vor.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa