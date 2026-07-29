Schüsse auf offener Straße! Polizei mit Großaufgebot vor Ort, eine Person verletzt

Solingen - In Solingen soll es am Mittwochmorgen Schüsse im Stadtteil Ohligs gegeben haben, die Polizei ist vor Ort.

Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot rund um die Düsseldorfer Straße aktiv. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Polizeiangaben soll bei den Schüssen mindestens ein Mensch verletzt worden sein, heißt es.

Eine Zeugin hatte demnach Schussgeräusche in der Nähe eines türkischen Supermarktes in der Düsseldorfer Straße gehört und sofort die Beamten alarmiert.