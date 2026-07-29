Streit in Bar eskaliert: 33-Jähriger schwer verletzt, Verdächtiger in U-Haft

Gießen - Ein 33-jähriger Mann wurde schwer verletzt, ein 30-Jähriger gilt als dringend tatverdächtig: Am Dienstag wurde der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen! Es besteht der Verdacht "des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung", wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Blutige Attacke in Gießen: Am Montagabend konnte die Polizei einen 30-Jährigen als mutmaßlichen Täter festnehmen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der 30-Jährige wurde am Montagabend nach einer intensiven Fahndung von Polizisten in Gießen lokalisiert und festgenommen, berichteten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen weiter.

Am Dienstag wurde der Mann dann einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in ein hessisches Gefängnis gebracht.

Die Tat, die dem 30-Jährigen zur Last gelegt wird, ereignete sich demnach bereits am Samstagmorgen. Der 30-Jährige soll gegen 6 Uhr mit einem 33 Jahre alten Mann in einer Bar in der Ludwigstraße in Gießen in Streit geraten sein.

In der Folge kam es vor dem Ausgang der Bar zunächst zu einem Kampf: Beide Männer traktierten sich gegenseitig mit Tritten und Schlägen, bis sie von Zeugen getrennt wurden. Die beiden Kontrahenten entfernten sich daraufhin in Richtung der Liebigstraße.