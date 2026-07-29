Streit in Bar eskaliert: 33-Jähriger schwer verletzt, Verdächtiger in U-Haft
Gießen - Ein 33-jähriger Mann wurde schwer verletzt, ein 30-Jähriger gilt als dringend tatverdächtig: Am Dienstag wurde der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen! Es besteht der Verdacht "des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung", wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.
Der 30-Jährige wurde am Montagabend nach einer intensiven Fahndung von Polizisten in Gießen lokalisiert und festgenommen, berichteten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen weiter.
Am Dienstag wurde der Mann dann einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in ein hessisches Gefängnis gebracht.
Die Tat, die dem 30-Jährigen zur Last gelegt wird, ereignete sich demnach bereits am Samstagmorgen. Der 30-Jährige soll gegen 6 Uhr mit einem 33 Jahre alten Mann in einer Bar in der Ludwigstraße in Gießen in Streit geraten sein.
In der Folge kam es vor dem Ausgang der Bar zunächst zu einem Kampf: Beide Männer traktierten sich gegenseitig mit Tritten und Schlägen, bis sie von Zeugen getrennt wurden. Die beiden Kontrahenten entfernten sich daraufhin in Richtung der Liebigstraße.
Blutige Attacke in Gießen: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln
"Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte sich die Auseinandersetzung jedoch im Bereich der Hausnummer 70 fort, in deren Verlauf der 30-jährige Tatverdächtige [das] 33-jährig[e] Opfer mittels eines spitzen Gegenstandes mehrfach im Bereich des Halses und Kopfes attackierte", ergänzte ein Sprecher.
Der 33-Jährige wurde schwer verletzt, der Angreifer floh. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Verwundeten in ein nahe gelegenes Krankenhaus.
Der Anlass für den Streit der beiden Männer sowie weitere Hintergründe der Bluttat in Gießen sind noch völlig unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa