Ludwigsdorf - Erfolgreiche Grenzkontrolle! Beamte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Mann gestellt, der wegen des Angriffs auf Polizisten mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Bei der Kontrolle eines Busses entdeckten die Beamten einen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. (Archivfoto) © Widerstand geleistet und Polizisten attackiert: Verurteilter geht Beamten bei Grenzkontrolle ins Netz

Der 31-Jährige war in der Nacht mit einem internationalen Linienbus nach Deutschland unterwegs. Als die Beamten den Bus in Ludwigsdorf zur Kontrolle herauszogen, überprüften sie seine Personalien und stellten fest, dass der Pole per Haftbefehl gesucht wurde.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wird ihm vorgeworfen, bereits 2022 nicht nur Widerstand gegen Polizisten geleistet zu haben. Der 31-Jährige soll auch aktiv auf die Beamten losgegangen sein.

In Kombination mit Körperverletzung wurde er 2023 vom Amtsgericht Peine zu einer Geldstrafe verurteilt. Da er diese nie beglichen hat, erließ die Staatsanwaltschaft Hildesheim Haftbefehl.