Putziger Kater macht's sich auf Polizeiwache gemütlich und will nicht mehr gehen

Bad Kreuznach - Am Abend des gestrigen Dienstags hat die Dienststelle der Polizei in Bad Kreuznach ( Rheinland-Pfalz ) putzigen Zuwachs bekommen.

Dem Kater gefiel es so gut in der Dienststelle, dass er gar nicht mehr gehen wollte. Schließlich brachten ihn die Polizisten ins Tierheim. © Bild-Montage: Polizeidirektion Bad Kreuznach, Polizeidirektion Bad Kreuznach

Wie ein Sprecher berichtete, war ein Kater auf die Besatzung eines Streifenwagens zugelaufen. Das junge Tier sei sehr zutraulich gewesen und holte sich erst einmal ein paar Streicheleinheiten ab.

Da es zunächst nicht möglich war, den Besitzer der verschmusten Katze ausfindig zu machen, nahmen die Polizisten sie erst einmal mit zur Dienststelle.

Dort gefiel es der Fellnase dann allerdings so gut, dass sie überhaupt nicht mehr gehen wollte. Da es weiterhin keine Hinweise gab, wohin der Kater gehört, wurde er in das Tierheim in Bad Kreuznach gebracht.

Die Polizei veröffentlichte im Anschluss zwei Fotos des Vierbeiners und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Und das brachte bald den gewünschten Erfolg.