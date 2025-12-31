Pyro-Deppen setzen Balkon in Brand: Mutter rettet sich und ihre Kinder

Bonn - Feuerwerkskörper haben in Bonn-Tannenbusch einen Balkon im zweiten Stock eines Wohnhauses in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr hatte den Balkonbrand in Bonn-Tannenbusch schnell unter Kontrolle. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Einsatzkräfte fanden vor Ort noch Überreste der Pyrotechnik, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist noch bewohnbar.

Die Bewohnerin hatte zunächst versucht, die Flammen mit Wasser zu löschen, wie es weiter hieß.

Als das Feuer jedoch an Intensität zunahm, brachte sie sich und ihre beiden Kinder, die sich im Kinderwagen befanden, in Sicherheit.

Zum Alter der Kinder und der Mutter gab es zunächst keine Angaben.

Durch das schnelle Eingreifen der Frau breitete sich das Feuer den Angaben zufolge nicht weiter aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.