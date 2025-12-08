Pyrotechnik, ein Verbrechen: Schmuggler mit über 100 Kilo Sprengstoff erwischt
Bad Gottleuba-Berggießhübel - Am Wochenende haben Bundespolizisten Schmuggler mit allerlei Pyrotechnik an der deutsch-tschechischen Grenze geschnappt.
Ein tschechischer Kleintransporter, der in den Nachtstunden des Samstags den Grenzübergang Breitenau passieren wollte, wurde laut Behörden kontrolliert.
Die beiden Insassen hatten zwar gültige Dokumente dabei, die Ware an Bord ihres Autos war jedoch alles andere als legal eingereist.
Zum Vorschein kam Pyrotechnik der Kategorien F2-F4 mit einer Nettoexplosivmasse von 112 Kilogramm sowie 120.000 Stück vietnamesische und unversteuerte Zigaretten!
Polizisten räumten ihren Laderaum leer und leiteten die Angelegenheit an das Zollfahndungsamt Dresden weiter.
Titelfoto: Fotomontage: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel