Pyrotechnik, ein Verbrechen: Schmuggler mit über 100 Kilo Sprengstoff erwischt

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Am Wochenende haben Bundespolizisten Schmuggler mit allerlei Pyrotechnik an der deutsch-tschechischen Grenze geschnappt.

Die ausgepackte Pyrotechnik samt explosiver Kugelbomben. © Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Ein tschechischer Kleintransporter, der in den Nachtstunden des Samstags den Grenzübergang Breitenau passieren wollte, wurde laut Behörden kontrolliert.

Die beiden Insassen hatten zwar gültige Dokumente dabei, die Ware an Bord ihres Autos war jedoch alles andere als legal eingereist.