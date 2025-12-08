Unterkunft für Flüchtlinge in Flammen: Eine Person verletzt

Olpe - Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Olpe ist eine Person leicht verletzt worden.

Der Brand war in einem der Zimmer des dreistöckigen Gebäudes ausgebrochen. © Berthold Stamm/dpa

Die etwa 95 Bewohner der Unterkunft seien zunächst evakuiert und in anderen Einrichtungen untergebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei Olpe am Montagmorgen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Es gebe "keinen Hinweis" auf Einwirkung von außen, sagte der Sprecher

Das Feuer war am Sonntagabend ausgebrochen. Es habe in einem Zimmer der Einrichtung gebrannt, bestätigte die Polizei.